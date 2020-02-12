В Будапеште состоялась жеребьевка финальной стадии Кубка Федерации, которая пройдет в столице Венгрии с 14 по 19 апреля. Женская сборная России попала в группу А. Компанию россиянкам составят венгерские и французские теннисистки.

В Будапеште состоялась жеребьевка финальной стадии Кубка Федерации, которая пройдет в столице Венгрии с 14 по 19 апреля. Женская сборная России попала в группу А. Компанию россиянкам составят венгерские и французские теннисистки.Всего в турнире примут участие сборные из 12 стран. В группе В сыграют команды Австралии, Белоруссии и Бельгии. Американские, испанские и словацкие теннисистки оказались в группе С. Группу D сформировали представительницы Чехии, Германии и Швейцарии.Напомним, что россиянки в отборочном матче Кубка Федерации обыграли команду Румынии и пробились в финальную часть турнира.