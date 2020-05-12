Пока в России торги на финансовых площадках закрыты, мировые рынки сегодня продолжат работать. Цены на нефть перешли к снижению.

Пока в России торги на финансовых площадках закрыты, мировые рынки сегодня продолжат работать. Цены на нефть перешли к снижению, по состоянию на 15:00 контракты на смесь марки Brent теряют почти 3% и стоят около $30, WTI снижается также на 3% и стоит $25,35.Впрочем, пока драматизировать ситуацию не стоит. Рынок нефти сейчас очень волатилен и в день спокойно ходит по 5-10% в разные стороны.Стоит, правда, отметить, что довольно скоро наступит экспирация контрактов на WTI – 19 мая. В прошлый раз все закончилось обвалом, цены ушли на отрицательную территорию.С другой стороны, повторения ситуации, скорее всего, не будет. Крупнейший нефтяной биржевой фонд USO перераспределил свой портфель в дальние контракты, другие операторы рынка также советовали клиентам закрыть позиции в ближних фьючерсах, так что такого давления и вынужденной ликвидации быть не должно.Тем не менее фактор экспирации будет оказывать влияние на рынок, и этот момент нужно иметь в виду.