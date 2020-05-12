ЧП произошло 11 мая на территории Юргинского общевойскового полигона. По предварительной версии, взорвался снаряд, находившиеся в непосредственной близости люди погибли. Сколько именно человек пали жертвами, не уточняется.

Взрыв на территории военного полигона в Кемеровской области обернулся гибелью нескольких человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.ЧП произошло 11 мая на территории Юргинского общевойскового полигона. По предварительной версии, взорвался снаряд, находившиеся в непосредственной близости люди погибли. Сколько именно человек пали жертвами, не уточняется.Занимающий почти 30 тысяч гектаров Юргинский полигон является крупнейшим центром испытания вооружений в Центральном военном округе.