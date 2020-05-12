Президент России Владимир Путин во второй половине дня 11 мая выступит с обращением к россиянам. По сообщению пресс-службы Кремля, в обращении главы государства речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики России.

Президент России Владимир Путин во второй половине дня 11 мая выступит с обращением к россиянам. По сообщению пресс-службы Кремля, в обращении главы государства речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики России.Ранее сообщалось, что сегодня ситуацию с коронавирусом COVID-19 обсудят на совещании, которое проведет президент России. По сообщению пресс-секретаря президента, среди прочего на совещании будет обсуждаться вопрос о возможном продлении режима нерабочих дней.Также Владимир Путин утвердил перечень поручений по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. В частности, Минздраву с Роспотребнадзором поручено после мониторинга ситуации с коронавирусом скорректировать меры борьбы с инфекцией. Правительству поручено к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению экономики.