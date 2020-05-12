12.05.2020

2020-05-12 16:10:04

Владимирские медики за борьбу с коронавирусом получили 250 рублей

Накануне вместо обещанных 10 тысяч рублей за работу с коронавирусными больными сотрудники владимирской станции помощи получили двести рублей. Почему в квитках у медиков оказались суммы, во много раз меньше заявленных - разбирался наш корреспондент.

Это фото расчетного листка фельдшера владимирской скорой помощи. В строке за особые условия, связанные с COVID-19 - 259 рублей. И это вместо 10 тысяч в месяц, обещанных губернатором Владимиром Сипягиным. И пока это единственная выплата за весь период с начала коронавирусной истории. У кого-то больше, у кого-то меньше, 10-тысячную доплату получили пока только водители. Как нам пояснила сама Екатерина Ашаева, суммы рассчитывали исходя из количества минут, проведенных на вызовах с пациентами с подозрением на вирус. Её коллега, Василиса Коновалова, получила немногим больше - 760 рублей. Максимальные выплаты около 2 тысяч - у инфекционных бригад.

Василиса Коновалова, фельдшер выездной бригады: «Сейчас на каждом вызове можно встретить это заболевание. Заболевание протекать может и бессимптомно. Его можно обнаружить только на КТ или по анализам, и то, анализы дают не точную информацию, то есть там около 70% их точность».

Накануне Президент Владимир Путин поздравил медсестер с профессиональным праздником. Также в своем обращении он говорил о важности труда медработников в данный момент и пообещал, что с ситуацией с доплатами медикам в регионах будет разбираться Следственный комитет России. Во Владимирском Следкоме «Вестям» подтвердили: за нарушения, если они будут выявлены, предусмотрена уголовная ответственность. А все обращения, касающиеся несвоевременных или неполных выплат медработникам, будут рассмотрены незамедлительно.

Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального Управления Следственного комитета: «Главным образом, мне хотелось бы обратиться ко всему медицинскому сообществу: если вы знаете, какое пособие вам положено, какие выплаты в связи с условиями, в которых сейчас проводится работа медицины, просьба - не стесняться, никого не бояться и напрямую обращаться к руководителю Следственного Управления по Владимирской области, полковнику юстиции Артему Александровичу Кулакову».

Обращение можно отправить по электронной почте или заполнив форму в интернет-приемной на сайте регионального Следкома.

Напомним, те, кто работает с больными COVID-19, должны получить доплаты к зарплате за три месяца начиная с 15 апреля. «Вести» ждут комментариев от департамента здравоохранения. А сотрудники Владимирской станции скорой помощи организовали профсоюз и уже обратились в прокуратуру.

Екатерина Максимова

«Вести-Владимир»

