В Москве и Подмосковье с начала майских праздников сотрудники Росгвардии задержали более 1200 нарушителей карантина и самоизоляции, введенных в связи с распространением коронавируса.

В Москве и Подмосковье с начала майских праздников сотрудники Росгвардии задержали более 1200 нарушителей карантина и самоизоляции, введенных в связи с распространением коронавируса.Они выписали свыше 6 тысяч уведомлений о нарушении ограничительных мер, а также провели более 26 тысяч профилактических бесед с несознательными гражданами.Росгвардейцы патрулируют территории в столичном регионе пешком и на автомобилях. К охране порядка также привлечены беспилотники и вертолеты, пишет РИА Новости.Штраф за нарушение самоизоляции в Москве и области составляет 4 тысячи рублей в первый раз, за повторное нарушение — 5 тысяч рублей.