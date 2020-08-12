Пожар в многоквартирном доме в Кольчугино. На улице Луговой загорелась кровля в восьмиквартирном деревянном доме барачного типа. Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что огонь

Пожар в многоквартирном доме в Кольчугино. На улице Луговой загорелась кровля в восьмиквартирном деревянном доме барачного типа. Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что огонь распространился на площади в 600 квадратных метров. Жителям удалось покинуть здание еще до приезда пожарных расчетов, погибших и пострадавших в результате пожара нет. К ликвидации возгорания привлекались 11 единиц техники