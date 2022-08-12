Он считает, что ему незаконно объявили предостережение.

Алексей Навальный подал к ИК-6 в Мелехово. Он считает, что ему незаконно объявили предостережение.Как сообщает Ковровский городской суд, в июне в адрес начальника колонии направлено уведомление о создании оппозиционером профсоюза «ПРОМЗОНА» и уведомление о его вступлении в организацию. В начале августа политику объявлено предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения административного правонарушения.Заключённый посчитал документ незаконным. Дело передано судье на рассмотрение.