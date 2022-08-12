Пятнадцатилетний Илья - герой очередного совместного проекта Русфонда и ГТРК Владимир. Три года...

Пятнадцатилетний Илья - герой очередного совместного проекта Русфонда и "ГТРК Владимир". Три года назад он попал в аварию - машина столкнулась с микроавтобусом. На месте Ильи не было ремня безопасности. Ребёнок получил тяжелейшие травмы. Врачи не давали никаких шансов, но Илья не только выжил - он заново научился ходить, пока на короткие дистанции и говорить - благодаря курсам восстановительного лечения. Сейчас нужен ещё один. Помочь Илье вместе с "Русфондом" можете и вы, зрители нашего канала.Илья рос обычным ребёнком. Любил играть в футбол после школы, увлекался шахматами, спортивной гимнастикой - занимал первые места. Все изменилось в феврале 2019-го года. Вести рассказывали об этой трагедии.После дня рождения друга, Илью и ещё нескольких ребят отвозил домой папа именинника. Снег, гололёд. Машина не вписалась в поворот - вылетела на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом. Илья пострадал больше всех - закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, субдуральная гематома.Ирина Терещенко, мама Ильи:- Врачи первоначально нам говорили, когда он ещё в реанимации лежал, что травма тяжелейшая, семьдесят процентов погибают сразу. Тридцать процентов глубокие инвалиды и процентов десять остаются социально-адаптированными инвалидами.Ребёнок перенес трепанацию черепа. Не двигался, не реагировал на речь и сам не мог разговаривать. Но Илья оказался бойцом. Помогли и четыре курса восстановительного лечения. Деньги на них выделяли благотворительные фонды. Сейчас Илье 15. Есть положительная динамика - Илюша общается, научился преодолевать короткие дистанции. Стал более самостоятельным.Ирина Терещенко, мама Ильи:- Они его первоначально научили чистить зубы, умываться. Он стал это всё сам делать. Одеваться, раздеваться. В последний раз мы там были, даже молнию его научили застёгивать. У него правая рука плохо работает, она парализована. И вот одной рукой он теперь может сам одеться.Специалисты планируют увеличить выносливость Ильи, повысить его мобильность. Для преодоления трудностей с речью и памятью запланированы занятия с логопедом и нейропсихологом.Ирина Терещенко, мама Ильи:- Он вот иногда сидит на улице или где-то, смотрит на ребят и говорит: "Как я хочу бегать!". Или говорит, что хочет как раньше играть в футбол. Это его мечта.Чтобы это стало возможным, восстановительные курсы нужны каждый год, но сумма для семьи неподъёмная - один миллион триста пятьдесят одна тысяча двести рублей. Помочь Илье можно, отправив смс со словом "ДЕТИ" на номер 5542 и указав любую сумму. Например, ДЕТИ 100. Эти деньги будут списаны с мобильного счёта. Владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид могут перевести пожертвование через мобильное приложение. Другие способы помощи есть на сайте "Русфонда".Мария Городская, Егор Герасимов. "Вести-Владимир".