В церемонии возложения цветов приняли участие представители силовых ведомств региона, органов местного самоуправления и общественники.

В преддверии Дня памяти жертв фашизма представители УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из других силовых ведомств региона, представителями органов местного самоуправления и общественниками приняли участие в памятной церемонии у мемориала Князь-Владимирского кладбища, посвященного павшим на Великой Отечественной войне.Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу воинам и памятнику детям, погибшим и умершим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В память обо всех погибших зажгли лампады.Возложение цветов традиционно проводится правоохранителями в преддверии второго воскресенья сентября, когда во всем мире вспоминают тех, кто боролся с фашизмом на фронтах Второй мировой войны, умер от голода и издевательств в концлагерях, охранял правопорядок и ковал победу в тылу.