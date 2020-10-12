Злоумышленники, используя подложный договор купли-продажи, зарегистрировали данную недвижимость на подставное лицо...

Следственным управлением УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве окончено расследование уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью в отношении одного из членов организованной группы.Как сообщалось ранее, в полицию обратился житель столицы. Потерпевший сообщил о том, что в сети Интернет увидел объявление о продаже своей квартиры на улице 1-я Машиностроения стоимостью около 25 миллионов рублей.Полицейские установили, что злоумышленники, используя подложный договор купли-продажи, зарегистрировали данную недвижимость на подставное лицо. Затем они обратились к услугам риелторского агентства для ее реализации.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве при участии Росгвардии в отделении банка на Волоколамском шоссе при передаче денежных средств за продажу квартиры задержаны двое мужчин 34 и 35 лет. С места происшествия изъят фиктивный договор купли-продажи. В дальнейшем оперативники задержали третьего участника противоправного деяния – 50-летнего приезжего, который дал признательные показания.Следственным управлением УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело в отношении одного из участников группы выделено в отдельное производство и с обвинительным заключением в направлено в Лефортовский районный суд для рассмотрения по существу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18