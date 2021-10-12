Злоумышленник проник на строительную площадку, при помощи специальных инструментов разрезал кабель на куски и погрузил их в автомобиль...

Оперативники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы задержали мужчину по подозрению в краже кабеля на сумму более 4,5 миллионов рублей.В полицию поступило сообщение от представителя строительной компании, который рассказал, что с объекта на проспекте Вернадского пропало несколько катушек с кабелем для электричества.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативные сотрудники и сотрудники патрульно-постовой службы полиции в Московской области задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее судимый приезжий мужчина.Полицейскими установлено, что злоумышленник в ночное время проник на строительную площадку и подкатил катушки с кабелем ближе к забору. При помощи специальных инструментов он разрезал кабель на куски и погрузил их в автомобиль, на котором и скрылся. Похищенное он продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицейские проводят мероприятия по установлению возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93