«Могучая кучка» музыкального колледжа выиграла кубок КВН Владимирской области. 11 ноября Областной дворец культуры и искусства наполнился искренним смехом и радостью. Ценители остроумия и

«Могучая кучка» музыкального колледжа выиграла кубок КВН Владимирской области. 11 ноября Областной дворец культуры и искусства наполнился искренним смехом и радостью. Ценители остроумия и таланта собрались увидеть своими глазами — кто же возьмет кубок КВН Владимирской области. Команда музыкального колледжа «Могучая кучка», названная в честь содружества композиторов, не только заняла первое место среди 13 команд,