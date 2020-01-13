В Мельбурне начинается квалификационный турнир Открытого чемпионата Австралии по теннису. На отбор первого в сезоне Большого шлема с призовым фондом 49.1 млн долларов заявлены десять россиян – восьмерка девушек и двое мужчин.

В Мельбурне начинается квалификационный турнир Открытого чемпионата Австралии по теннису. На отбор первого в сезоне "Большого шлема" с призовым фондом 49.1 млн долларов заявлены десять россиян – восьмерка девушек и двое мужчин.При этом в женской квалификации пять россиянок получили номер "посева", что означает – они считаются фаворитами. Третья ракетка отбора Варвара Грачева в первом круге сыграет с Клое Паке (Франция), Анна Калинская ("посев" №5) – с Сарой Эррани (Италия), Наталья Вихлянцева (№6) –с Мартой Костюк (Украина), Людмила Самсонова (№12) – с Цзяцзин Лю (Китай), Варвара Флинк (№16) – с Осиан Доден (Франция).Кроме того определились и соперницы для трех "несеяных" представительниц России: Валерия Савиных на старте квалификации встретится с Нэйктой Бэйнс (Великобритания), Камила Рахимова – с Дестани Айява (Австралия), Марина Мельникова (Россия) – с Чихиро Мурамацу (Япония).В мужской квалификации сыграют наши Евгений Донской (№6) и Андрей Ватутин. Донской начнет отбор матчем против бразильца Жоао Менезеша, а вот Ватутину достался "сеяный" словак Андрей Мартин (№5).