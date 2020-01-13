По подсчётам местных активистов, в день на полигон в Машково свозится около 3-х тысяч тонн московского мусора

Жительница деревни Машково Александровского района подала в суд на городскую прокуратуру с требованием провести рекультивацию свалки под её деревней. По подсчётам местных активистов, в день на полигон в Машково свозится около 3-х тысяч тонн московского мусора.Жители в один голос заявляют, что задыхаются от запаха отходов уже не только в деревне Машково, но и в самом Александрове. Виной тому мусор, привозимый из Московской области. По итогам мониторинга выяснилось, что в день на свалку в Машково приезжают около 100 мусоровозов.По данным Минздрава, в Александровском районе в последние 2 года онкология увеличилась в несколько раз. В тоже время, несмотря на решение суда о рекультивации свалки, прокуратура бездействует. Уже 13 января пройдёт первое заседание.