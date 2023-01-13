15 января свой профессиональный праздник отметят российские следователи. В этот день в 2011-ом году...
<a href="https://33live.ru/novosti/13-01-2023-artem-kulakov-v-studii-vestej-vladimir-rasskazal-o-deyatelnosti-regionalnogo-upravleniya-sledstvennogo-komiteta.html" target="_blank">Артем Кулаков в студии Вестей-Владимир рассказал о деятельности регионального Управления Следственного Комитета</a> - 15 января свой профессиональный праздник отметят российские следователи. В этот день в 2011-ом году...
[url=https://33live.ru/novosti/13-01-2023-artem-kulakov-v-studii-vestej-vladimir-rasskazal-o-deyatelnosti-regionalnogo-upravleniya-sledstvennogo-komiteta.html]Артем Кулаков в студии Вестей-Владимир рассказал о деятельности регионального Управления Следственного Комитета[/url] - 15 января свой профессиональный праздник отметят российские следователи. В этот день в 2011-ом году...