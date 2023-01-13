15 января свой профессиональный праздник отметят российские следователи. В этот день в 2011-ом году...

15 января свой профессиональный праздник отметят российские следователи. В этот день в 2011-ом году был образован Следственный Комитет. Гостем нашей студии стал Артём Кулаков, руководитель регионального Управления Следственного Комитета.