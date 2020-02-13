Цену на медицинские маски будет обсуждать Минздрав. Здесь планируют рассмотреть возможность заморозки цен на них, отметил замминистра российского здравоохранения Дмитрий Костенников. Если Минздрав совместно с Росздравнадзором выявит дефицит масок в аптеках регионов, то будут приняты меры, чтобы ликвидировать этот дефицит.

Цену на медицинские маски будет обсуждать Минздрав. Здесь планируют рассмотреть возможность заморозки цен на них, отметил замминистра российского здравоохранения Дмитрий Костенников. Если Минздрав совместно с Росздравнадзором выявит дефицит масок в аптеках регионов, то будут приняты меры, чтобы ликвидировать этот дефицит.В Минздраве готовы обсудить все варианты реагирования на ситуацию с медицинскими масками, начиная с мер, предусматриваемых законодательством для обеспечения продуктов питания в случае чрезвычайной ситуации, до экстренного фиксирования на 90 дней цены на определенные виды продукции, заявил Костенников на пресс-конференции Общероссийского народного фронта (ОНФ).Завышающие цены на противовирусные препараты и маски аптеки будут привлечены к ответственности вплоть до отзыва лицензии, сообщает РИА Новости."Нарушение предельных цен — это нарушение лицензионных требований", — пояснил Дмитрий Костенников.Временно исполняющий обязанности руководителя Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко подчеркнул, что проверки аптек не выявили массовых нарушений по завышению цен на противовирусные препараты и медицинские маски.Распространение коронавируса COVID-19 в Китае привело к возникновению дефицита масок. Это связано и с обязательными требованиями носить маски и перчатки в общественных местах сотрудниками торговых центров и транспорта. Например, такие требования введены в Хабаровске и в Башкирии для профилактики распространения опасного вируса.Цена на медицинские маски при этом в некоторых аптеках повысилась в 10-20 раз. Минздрав предпринимает меры для предотвращения спекуляции масками.Вице-премьер Татьяна Голикова по распоряжению президента России Владимира Путина обратилась в Федеральную антимонопольную службу.