Президент Бразилии Жаир Болсонару опроверг, что заболел коронавирусом COVID-19. Он написал на своей страничке в Facebook, что результат его теста, проведенном в военном госпитале, на коронавирус отрицательный. Это же сообщение он продублировал в Twitter, призвав не верить фейковым новостям.- HFA/SABIN atestam negativo para o COVID-19 o Sr. Pres. da República Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/iL3YPGPGXA— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 13, 2020Ранее сообщалось, что 64-летний бразильский политик первый тест на коронавирус якобы провалил. Озабоченность здоровьем президента Бразилии возникла не только из-за его возраста: диагноз "коронавирус" был поставлен одному из сотрудников президентской администрации, который отвечал за связи со СМИ. А именно главе пресс-службы президента Фабио Вайнгартена. Вместе с ним Болсонару ездил в США, где встречался во флоридском поместье Мар-а-Лаго с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом. Вайнгартен был помещен на карантин.Кстати, Майк Пенс заявил, что несмотря на пандемию коронавируса они с 45-м президентом США продолжат пожимать руки всем, кто их им протянет. "Работа такая", — пояснил Пенс. Дональд Трамп заявлял, что тестироваться на коронавирус не намерен,поскольку у него много других дел, и при этом он чувствует себя превосходно. В своем Twitter анонсировал, что 13 марта в 22 часа по Москве даст пресс-конференцию. И назвал ее тему. Это коронавирус.I will be having a news conference today at 3:00 P.M., The White House. Topic: CoronaVirus!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2020Сопровождавшие визит Болсонару в Майами полицейские из эскорта в полном составе после новостей из Бразилии ушли на добровольный карантин.Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии подтвержден еще 26 февраля 2020 года, сразу после окончания Карнавала. Сейчас известно о 150 инфицированных, пятеро из них находятся в госпиталях, остальные – на домашнем карантине. Еще полторы тысячи попали под наблюдение, как возможные носители вируса. Более тысячи проб на коронавирус дали отрицательный результат. 13 марта стал известен и результат тестирования Жаира Болсонару.В России 28 случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших один ребенок. Заболевание у него протекает в легкой форме. Семеро излечившихся от инфекции уже выписаны. Это двое граждан Китая, четверо россиян и один итальянец. Первый случай смерти от осложнений, вызванных COVID-19, зафиксирован на Украине. Умерла 71-летняя жительница Радомышля.