Подсудимый обвинялся в насилии по отношению к полицейскому.

В Гусь-Хрустальном мужчина обвиняется в даче ложных показаний в суде. По информации регионального Следкома, в феврале в ходе судебного заседания при рассмотрении уголовного дела о применении в отношении сотрудника полиции насилия, 34-летний мужчина, желая помочь своему другу избежать наказания, дал показания, свидетельствующие о его непричастности к совершению преступления против порядка управления.Несмотря на ложные показания, суд установил истину. Подсудимый получил справедливое наказание. Расследование уголовного дела продолжается.