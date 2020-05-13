Каждые два года Бюро трудовой статистики США публикует прогнозы относительно занятости в США. Эксперты прогнозируют, какой будет занятость в каждой профессии в течение следующего десятилетия. Недавние прогнозы оценивают изменения на рынке труда до 2028 года. Помимо этого, в отчете эксперты также публикуют рекомендации для представителей каждой профессии.

Каждые два года Бюро трудовой статистики США публикует прогнозы относительно занятости в США. Эксперты прогнозируют, какой будет занятость в каждой профессии в течение следующего десятилетия.Недавние прогнозы оценивают изменения на рынке труда до 2028 года. Помимо этого, в отчете эксперты также публикуют рекомендации для представителей каждой профессии.Ниже мы расскажем о 10 профессиях, которые, по мнению экспертов, будут пользоваться популярностью в ближайшие годы.10. Преподаватели медицинских колледжейЭксперты прогнозируют, что занятость в этой области вырастет с 254 800 в 2018 году до 313 900 в 2018 году, то есть рост составит 23,2%. Средняя заработная плата представителей этой профессии, по данным на 2019 год, составляла $97 320 в год.9. Специалисты по исследованию операцийПо данным Бюро трудовой статистики, занятость вырастет с 109 700 в 2018 году до 137 900 в 2028 году. Таким образом, рост составит 25,6%. Среднегодовая заработная плата таких специалистов, по данным на 2019 год, составляет $84 810.8. Разработчики ПОПо данным Бюро трудовой статистики, занятость в этой профессии вырастет с 944 200 в 2018 году до 1 185 700 в 2028 году. Таким образом, рост занятости составит 25,6%. По данным на 2019 год, средняя годовая зарплата таких специалистов составляла $107 510.7. Преподаватели математикиПо данным Бюро трудовой статистики, занятость в этой сфере вырастет с 2 900 в 2018 году до 3 600 в 2028 году, то есть рост составит 26,0%. Средняя заработная плата, по данным на 2019 год, составила $105 030 в год.6. Консультанты по вопросам генетикиПо прогнозам экспертов Бюро трудовой статистики, занятость в этой области вырастет с 3 тысяч в 2018 году до 3 800 в 2028 году. Таким образом, рост занятости составит 27,0%. По данным на 2019 год, средняя заработная плата таких специалистов в год составляла $81 880. Отмечается, что эти специалисты консультируют по вопросам генетики и рисков генетических отклонений.5. Специалисты по работе с речевыми нарушениямиСогласно прогнозам занятость в этой сфере вырастет с 153 700 в 2018 году до 195 600 в 2028 году. Таким образом, рост занятости составит 27,3%. По данным на 2019 год, средняя заработная плата таких специалистов составляла $79 120.4. МедсестрыСогласно прогнозам занятость в этой сфере вырастет с 189 100 в 2018 году до 242 400 в 2028 году. Таким образом, рост занятости составит 28,2%. По данным на 2019 год, средняя заработная плата медсестер в год составляла $109 820.3. Специалисты по статистикеПо данным Бюро трудовой статистики, занятость в этой сфере вырастет с 44 400 в 2018 году до 58 000 в 2028 году, то есть рост занятости составит 30,7%. По данным на 2019 год, средняя годовая зарплата таких специалистов составляла $91 160.2. ФельдшерыЗанятость в этой сфере, по прогнозам Бюро трудовой статистики, вырастет с 118 800 в 2018 году до 155 700 в 2028 году, то есть рост занятости составит 31,1%. По данным на 2019 год, зарплата в год таких специалистов составляла $112 260.1. Аналитики информационной безопасностиПо данным Бюро трудовой статистики, занятость в этой области вырастет с 112 300 в 2018 году до 147 700 в 2028 году, то есть рост занятости составит 31,6%. По данным на 2019 год, среднегодовая заработная плата таких специалистов составляла $99 730.