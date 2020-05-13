Полузащитник Брешии Сандро Тонали интересен сразу двум грандам Серии А. При этом миланский Интер готов сделать хавбека своей приоритетной трансферной целью на ближайшее трансферное окно, а Старая синьора рассматривает 20-летнего игрока в сравнении с другими потенциальными кандидатами.

Полузащитник итальянской "Брешии" Сандро Тонали интересен сразу двум грандам Серии "А". При этом миланский "Интер" готов сделать хавбека своей приоритетной трансферной целью на ближайшее трансферное окно, а "Старая синьора" рассматривает 20-летнего игрока в сравнении с другими потенциальными кандидатами.По сообщениям инсайдеров, агенты футболиста также имели контакты с испанской "Барселоной", однако Тонали, скорее всего, останется чемпионате своей страны, сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио. Миланцы пока "обыгрывают" "Юве" в борьбе за футболиста, поскольку у гендиректора "Интера" Беппе Маротты сложились доверительные отношения с президентом "Брешии" Массимо Челлино.