Более тысячи предприятий обеспечивают строительство многофункциональных медцентров, которые Минобороны возводят в 15 регионах страны. В первую очередь, это ресурсоснабжающие организации, которые подключают здания к сетям инженерно-технического обеспечения.

Более тысячи предприятий обеспечивают строительство многофункциональных медцентров, которые Минобороны возводят в 15 регионах страны. В первую очередь, это ресурсоснабжающие организации, которые подключают здания к сетям инженерно-технического обеспечения. А также другие региональные предприятия промышленности, производители и поставщики строительных и отделочных материалов, медицинской техники и лабораторного оборудования, и поставщики специальных видов работ и услуг, необходимых в процессе строительства.