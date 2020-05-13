Прокуратура начала проверку после показа порно во время онлайн-урока в одной из кемеровских школ. Занятие не было вовремя прервано учителем. Прокуратура проверит полноту и достаточность принимаемых образовательной организацией мер для защиты детей от запрещенной информации.

Прокуратура начала проверку после показа порно во время онлайн-урока в одной из кемеровских школ.Порноролик был включен во время дистанционных занятий в седьмом классе школы N44 города Кемерово. Об этом рассказала мать одного из учеников. Она показала запись онлайн-урока, где вместо изображения ученика демонстрировался порноролик. При этом занятие не было вовремя прервано учителем, сообщает "Интерфакс".Кемеровская прокуратура проверит полноту и достаточность "принимаемых образовательной организацией мер для защиты детей от запрещенной информации во время образовательного процесса".Ранее подобные инциденты происходили и в других российских школах. Наталья Касперская раскритиковала платформу Zoom, на которой часто проводятся дистанционные уроки, за отсутствие шифрования. По ее словам, видеоконференция не может обеспечить должной защиты данных.