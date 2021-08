13.08.2021

2021-08-13 16:35:04

Пользователи соцсетей во Владимирской области встречали спортсменок, воевали с мусором и любовались природой

Репосты, лайки, комментарии. Чему удивлялись пользователи региона, чем делились? Наш эфир продолжит традиционный интернет-обзор. Новости сети изучила моя коллега Мария Платанюк.



We will ROC you- по владимирски, эльфы против мусора, "сурки- борцы" и заряд позитива от кота и диджея. Яркое сетевое в одном обзоре- прямо сейчас.



Но вначале заглянем в инстаграм ГТРК "Владимир". В нём - история юного фермера Арсения Титова. Как в 17 лет научиться разводить индюков и перепёлок? Секретами птицевод поделился с нашей съёмочной группой. И здесь же- древо семьи. Где появился необычный арт-объект? А в тик-ток программы "Вести-Владимир" вместе выясняем, сколько нитратов в арбузе. И учимся лозоплетению. Как рождаются чудесные изделия из ивняка? Расскажем.



Одна из главных тем недели- возвращение российских олимпийцев из Токио. Гордостью за наших ребят переполнены и сердца пользователей сети. Высокие награды- и у трёх спортсменов, представляющих Владимирскую область. Мы выступали без флага и гимна. Под аббревиатурой ROC. И подарили новое звучание хиту группы "Queen". We will ROC you- по владимирски! Почти 45 тысяч просмотров.



С благодарностью за Великую победу. В посёлке Октябрьский Вязниковского района недавно обновили обелиск, посвящённый участникам Великой Отечественной войны. Об этом рассказывает паблик "Вязники наш город". Специалисты заменили пластину с именами героев.



Ситуация на дорогах- во многих сообществах. Вот велосипедист, который рискует по-крупному.



Авария со смертельным исходом на трассе "Колокша-Кольчугино-Александров". Это ситуация на одном из железнодорожных переездов из "АлексАвтоЛайф". Машина заглохла прямо на рельсах.



В "Подслушано во Владимире" засыпают песком карьер на Улыбышеве. Любители отдохнуть там расстроены.



В муромском сообществе - нелегальная рубка леса в местном заказнике.



А в "Подслушано в Гусе"- очередной "мусорный сигнал". На Каховского-Пролетарской и Менделеева-Маяковского- переполнены свалки.



А это необычные фото из лесов Юрьев-Польского района. Там, похоже, с теми кто оставляет мусор, решили бороться эльфы и гномы. "Штраф-лопатой", судя по объявлениям. А это- уже пила. Инструмент против тех, кто "чилит"- то есть отдыхает по ночам. Фото из "Подслушано Вязники".



Как использовать зеркала? Лайфхак их Юрьева-Польского. Улица Южная. Зеркало повесили на столбе. Может, инсталляция? - замечают пользователи. В судогодском сообществе - хлеб, который растёт на деревьях. Фото из посёлка Андреево. Заготовка лекарственной душицы подписчиками паблика. Растение применяют для лечения самых разных заболеваний. Грустные кадры с территории заброшенного асфальтового завода в Андрееве. А также- импровизированный концерт прямо на ступеньках магазина. Иногда, чтобы проявить себя, совсем не обязательно подниматься на большую сцену, замечает "Подслушано Судогда".



"Подслушано во Владимире" задается вопросом: уместны ли такие игрушки в виде батонов?



В сети пользователи делятся и первыми трофеями "тихой охоты". В Лесникове пошли грибы. "Природную картину" дополнит бобровая плотина- судогодский кадр, молодая лисичка из окрестностей Камешкова, вальдшнепики. И невероятно красивая "переливница тополёвая"- дневная бабочка из семейства нимфалид. Она собирает соль с обочины дороги. В "Подслушано во Владимире"- ёжкин детский сад. В "Типичном Коврове"- поединок сурков. Несколько раундов в посёлке Мелехово. Добрые пожелания от тех, кто "учился на котов". И в финале- для поднятия настроения- дуэт диджеев. Это вам не просто "мяу". Видео репостят и владимирские пользователи. Оценим?



Ваших необычных кадров мы, как обычно ждём но номеру "вестийного вацапа". Подписывайтесь на аккаунты ГТРК "Владимир" во всех социальных сетях. Будем вместе в эфире, и в сети.



До встречи.