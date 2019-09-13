Сумма ущерба, причиненного собственникам, превысила 300 000 рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Александрова и 28-летнего жителя поселка Балакирево. Молодые люди обвиняются в совершении серии преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, в период с ноября 2013 года по январь 2014 года обвиняемые совершали хищения имущества из гаражей, автомобилей и складских помещений. Предметами преступного посягательства становились автомобильные принадлежности, медь, денежные средства и электроинструменты.Похищенное фигуранты реализовывали.Обнаружив пропажу имущества, потерпевшие обращались в полицию. Личности злоумышленников были установлены, однако они скрывались от правоохранительных органов.Сотрудники уголовного розыска задержали фигурантов в мае текущего года в одном из аэропортов города Москвы. Обвиняемые планировали покинуть территорию страны.В ходе следствия установлена причастность злоумышленников к семи эпизодам преступной деятельности. Общая сумма причиненного ущерба превысила 300 000 рублей. Часть похищенного была изъята и возвращена законным собственникам.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.Фигуранты находятся под стражей.