Вечером 12 сентября в Вязниках на ул. Советской водитель автомобиля ВАЗ -211540 не справился с управлением и выехал на газон. Уже после 50-летний мужчина врезался в торговый центр. Пользователи

Вечером 12 сентября в Вязниках на ул. Советской водитель автомобиля ВАЗ -211540 не справился с управлением и выехал на газон. Уже после 50-летний мужчина врезался в торговый центр. Пользователи соцсетей отмечают, что водитель летел с Северской горы, пешеходов рядом не было. Мужчина направлен на амбулаторное лечение. /Фото: https://vk.com/vyazniki/