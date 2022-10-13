К газу готовятся подключить более 200 домов.

В деревне Нестерково появилось долгожданное «голубое топливо». Глава района Анатолий Курганский перерезал красную ленточку на газовом счетчике дома деревенского старосты Ирины Хисматулиной и лично включил конфорки на газовой плите. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Игорь Игошин на своей странице в социальной сети.- Жители Нестерково и Карякино рады исполненной мечте. Путь был трудный. Ровно десять лет люди ждали этого события. Проект газопровода сделали практически на деньги селян, - написал депутат.Распределительные сети в деревне Нестерково проведены по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Газовщики построили межпоселковый газопровод длиною более 6 километров. Также развели более 6 километров сетей внутри населенных пунктов. Всего к газу подключат 230 домов.- Что и говорить, газ - это цивилизация! Рад, что благодаря федеральным программам газификации и догазификации России наши деревни и сёла оживают, привлекают новых жителей, а молодёжь с удовольствием остаётся жить на малой Родине, - отметил народный избранник.