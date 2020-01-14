Правила провоза домашних животных самолётами российских авиакомпаний меняться не будут. В Минтрансе считают, что единые габариты для перевозки таких пассажиров в салоне самолёта - нецелесообразны.

Правила провоза домашних животных самолётами российских авиакомпаний меняться не будут. В Минтрансе считают, что единые габариты для перевозки таких пассажиров в салоне самолёта — нецелесообразны.Как уточняют "Известия", причина — в конструктивных различиях между лайнерами. Невозможно выработать такие нормы, чтобы они одинаково хорошо подходили для всех салонов. Новые правила предложили после нашумевшей ноябрьской истории с пассажиром, который, чтобы провезти слишком крупного кота, на взвешивании подменил его на другого, напоминает телеканал "Россия 24".