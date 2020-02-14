МВД РФ проверяет материалы Медузы, Радио Свободы и Би-би-си на пропаганду наркотиков.

МВД РФ проверяет материалы "Медузы", "Радио Свободы" и Би-би-си на пропаганду наркотиков.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов.Он также рассказал, что в 2019 году МВД вынесло 22 тысячи решений по разным ресурсам, которые были закрыты Роскомнадзором.В свою очередь, руководитель думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, "Медуза", "Радио Свобода" и Би-би-си числятся среди иностранных компаний, которые "проводят деятельность по легализации наркопотребления" в России.Пискарев подчеркнул, что среди других организаций, которые, по его мнению, ведут такую деятельность в РФ, значатся американские структуры Национальный фонд поддержки демократии, Международный республиканский институт, Национальный демократический институт, Атлантический совет, фонд "Открытое общество", британская "Открытая Россия" и чешский "Человек в беде".