В Краснодаре найдены тела мужчины и его шестилетнего сына. По версии следствия, отец сначала убил мальчика, а затем покончил с собой. По данному факту возбуждено уголовное дело статье Убийство.

В Краснодаре найдены тела мужчины и его шестилетнего сына.По версии следствия, отец сначала убил мальчика, а затем покончил с собой. По данному факту возбуждено уголовное дело статье "Убийство".В настоящее время выясняются обстоятельства и мотивы случившегося. Следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье, сообщает Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.