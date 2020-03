Этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 в Испании будет отменен, а гонка в Нидерландах перенесена на неопределенный срок, об этом сообщил ирландский журналист издания Formula Spy Томас Махер.

Этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" в Испании будет отменен, а гонка в Нидерландах перенесена на неопределенный срок, об этом сообщил ирландский журналист издания Formula Spy Томас Махер."Мне сообщили, Зандворт и Испания не состоятся в мае, – написал Махер в Twitter. – Гран-при Нидерландов отложен, Барселона отменена. Насыщенный график в июле-августе с финалом сезона в Абу-Даби, который состоится 13 декабря".Am told that Zandvoort and Spain will not be happening in May. Dutch GP postponed, Barcelona cancelled and no deal for 2021. Packed schedule through July August with season finale in Abu Dhabi Dec 13th. #F1— Thomas Maher (@thomasmaheronf1) March 13, 2020Ранее из-за распространения коронавируса COVID-19 на неопределенный срок был перенесен Гран-при Китая. Затем не состоялась первая гонка сезона – Гран-при Австралии. После чего организаторы соревнования объявили об отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме.Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру. Сейчас число заболевших превысило 140 тысяч человек, из которых более пяти тысяч скончались.