По предварительным данным, гражданин одной из стран ближнего зарубежья получал крупные партии наркотиков, после чего фасовал их на более мелкие для последующего сбыта бесконтактным способом...

«Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из УНК ГУ МВД России по городу Москве задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.По предварительным данным, гражданин одной из стран ближнего зарубежья осуществлял незаконный оборот наркотических средств на территории Московского региона. Мужчина получал крупные партии наркотиков, после чего фасовал их на более мелкие для последующего сбыта бесконтактным способом.В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан в Москве около одного из домов на Шипиловской улице. У него было обнаружено шесть свертков с порошкообразным веществом. Согласно результатам проведенного исследования, изъятое является героином общей массой более 540 граммов.Следственным отделом ОМВД России по району Зябликово города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ.В дальнейшем при обыске по месту временного проживания фигуранта полицейские нашли в тайнике на кухне еще более 3,8 килограмма героина, а также электронные весы и упаковочный материал. Общая стоимость изъятых из незаконного оборота наркотических средств по ценам черного рынка составляет порядка 12 миллионов рублей.В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк