При личном досмотре у гражданина были обнаружены и изъяты 85 свертков с веществом неизвестного происхождения...

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Вешняки г. Москвы при попытке сбыта наркотического средства был задержан житель столицы.Недалеко от лесопарка сотрудники полиции для проверки документов остановили 27-летнего мужчину. Гражданин заметно нервничал, и у полицейских появилось подозрение, что мужчина может иметь при себе запрещенные вещества. Задержанный был доставлен в отдел полиции. При личном досмотре в кармане куртки у него были обнаружены и изъяты 85 свертков с веществом неизвестного происхождения. Проведенным исследованием установлено, что изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – метилэфедрон.Установлено, что злоумышленник приобрел наркотик для распространения его на территории Москвы через тайники-закладки.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили тайник, куда подозреваемый заложил 3 свертка с аналогичным наркотическим средством. Общий вес изъятого наркотика составил более 150 граммов.Следственным отделом ОМВД России по району Вешняки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73