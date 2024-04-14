Жители 8 муниципальных образований собрали более 1,5 миллионов рублей на развитие и благоустройство. Плюсом к этим населённым пунктам выделят 3,5 миллионов рублей из областного бюджета,

Жители 8 муниципальных образований собрали более 1,5 миллионов рублей на развитие и благоустройство. Плюсом к этим населённым пунктам выделят 3,5 миллионов рублей из областного бюджета, расскажите в пресс-службе правительства. Так, в посёлке Ставрово купят уличные светильники. В Муромцевском сельском поселении установят скамейки, в селе Молотицы обустроят детские площадки. А в деревне Теплиново Собинского района деньги