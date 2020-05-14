COVID-19 не обнаружен ни в одной из проб воды, которая подается москвичам, сообщают в Роспотребнадзоре. Проверки проводятся регулярно, а в условиях пандемии контроль за безопасностью был ужесточен. Как происходит обеззараживание стоков из больниц, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией?

COVID-19 не обнаружен ни в одной из проб воды, которая подается москвичам, сообщают в Роспотребнадзоре. Проверки проводятся регулярно, а в условиях пандемии контроль за безопасностью был ужесточен. Как происходит обеззараживание стоков из больниц, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией?На очистных сооружениях Москвы установлен повышенный контроль безопасности питьевой воды. Особое внимание стокам из городских стационаров. Чтобы не выпустить коронавирус за больничные стены, на глубине монтируют уникальные системы обеззараживания."После того, как стоки поступили из больницы, они подаются в большие контактные резервуары и там подвергаются интенсивной реагентной обработке", — говорит Сергей Шагалов, инженер компании-производителя системы обеззараживания сточных вод.Активный хлор, уверяют разработчики системы, убивает бактерии и вирусы, делая воду стерильно чистой. Затем при помощи восстанавливающих веществ воду дехлорируют.Территория станции водоподготовки — зона максимальной стерильности. Весь въезжающий транспорт проходит обязательную дезинфекцию. Основной акцент на колеса. Пока автомобиль обрабатывают спецраствором, водитель проходит температурный контроль и только после этого попадает внутрь.Объект режимный, меры безопасности соответствующие. Западная станция "Мосводоканала" обеспечивает водой 36 столичных районов и города ближнего Подмосковья — всего около 7 миллионов человек.Многоступенчатая очистка, несколько фильтров, обработка озоном и ультрафиолетом. На все уходит порядка 6 часов. Зал мембранной ультрафильтрации — финальная стадия очистки питьевой вод. Вот так мембранный фильтр выглядит в разрезе: оптоволокно задерживает все вирусы и бактерии, сохраняя при этом полезные свойства."Это наша питьевая вода со станции. Видно, что она прозрачная. Мы добавляем ее к реактивам. Наша вода соответствует требованиям", — рассказывает Ольга Грохотова, заведующая Центром контроля качества воды Западной станции АО "Мосводоканал"."Контроль за состоянием качества воды ведет аккредитованная лаборатория, помимо этого еще Роспотребнадзор контролирует и подтверждает качество этой воды", — объясняет Андрей Смирнов, директор Западной станции водоподготовки АО "Мосводоканал".В лабораториях Роспотребнадзора питьевую воду проверяют и на наличие коронавируса."Во всех исследованных пробах наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции не установлено", — подчеркнул Алексей Худобородов, начальник отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека Управления Роспотребнадзора по Москве.Прозрачная, без неприятного запаха и оттенка, словно бутилированная, и главное — без вирусов. Специалисты говорят, что воду, прошедшую все стадии очистки, можно пить, не опасаясь за здоровье.Отбор проб воды на очистных станциях сейчас увеличен в разы, как и запасы реагентов, необходимых для фильтрации.