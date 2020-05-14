Злоумышленник от лица фирмы по производству медицинских изделий заключил с индивидуальным предпринимателем договор на поставку 2 млн медицинских масок...

«Сотрудниками отдела уголовного розыска Управления внутренних дел по Центральному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве задержан мужчина, подозреваемый в краже крупной суммы денежных средств у предпринимателя.По версии следствия, злоумышленник от лица фирмы по производству медицинских изделий заключил с индивидуальным предпринимателем договор на поставку порядка двух миллионов медицинских масок. В качестве оплаты покупатель в присутствии продавца внес 23 миллиона 700 тысяч рублей в арендованную банковскую ячейку одного из коммерческих банков в центре столицы. Ключ от ячейки с денежными средствами остался у потерпевшего. Планировалось, что он отдаст его продавцу сразу после отгрузки товара. Однако условия договора продавец не выполнил – маски переданы не были. Когда коммерсант вернулся в банк, то обнаружил, что деньги пропали.Выяснилось, что злоумышленник вместе с неустановленными лицами ранее арендовал эту банковскую ячейку и изготовил дубликат ключа. Спустя несколько часов после заключения сделки он снова вернулся в банк. Открыв ячейку запасным ключом, мужчина похитил денежные средства и передал их подельникам.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в съемной квартире в Москве.Следователем отдела МВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправного деяния», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк