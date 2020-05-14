Заместитель председателя Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разъяснить, реагировали ли как-нибудь правоохранительные органы на насильственные действия актера Марата Башарова в отношении своих бывших жен.

Заместитель председателя Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разъяснить, реагировали ли как-нибудь правоохранительные органы на насильственные действия актера Марата Башарова в отношении своих бывших жен.Оксана Пушкина в своем Telegram-канале опубликовала копию направленного письма. В нем отмечается, что Марат Башаров в одном из телевизионных шоу публично признался в насильственных действиях в отношении экс-супруг. Пушкина подчеркнула, что артист неоднократно говорил о рукоприкладстве, которое совершал. Такое поведение депутат считает возмутительным. По ее мнению, актерский талант не может оправдывать гнусные поступки.Пушкина заявила, что молчать неправильно, когда насильник Башаров спокойно говорит о своих насильственных поступках. Депутат считает, что подобные действия должны не только осуждаться, но и получать правовую оценку в рамках компетенций правоохранителей.Ранее в "Прямом эфире" третья супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова рассказала Андрею Малахову о нелегкой совместной жизни с артистом. По ее словам, изначально отношения с ним были счастливыми, но вскоре все превратилось в ад. Башаров душил Елизавету, когда она была беременной, психологически издевался, всячески унижал. В основном такие поступки актер творил в состоянии алкогольного опьянения, а становясь трезвым вымаливал прощение и обещал, что подобного больше не повторится.В апреле Башаров в социальных сетях опубликовал видео, на котором ругается с супругой — скандал разворачивался на глазах у ребенка. В ролике также фигурировал алкоголь, который якобы от Марата забрала Елизавета.Чуть более месяца назад Башаров появился в программе "Судьба человека". Борису Корчевникову артист рассказал, что бил своих жен. Что касается Елизаветы, она просто попала под "горячую руку".Сам артист пока никак не прокомментировал заявления о побоях пока еще законной супруги.