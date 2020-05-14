В Амурской области заработали призывные комиссии. В связи с пандемией коронавирусной инфекции особое внимание будет уделяться здоровью призывников. Медобследование проводится с соблюдением всех необходимых санитарных правил.

В Амурской области заработали призывные комиссии. В связи с пандемией коронавирусной инфекции особое внимание будет уделяться здоровью призывников. Медобследование проводится с соблюдением всех необходимых санитарных правил.Так, сообщает ГТРК "Амур", на призывном пункте новобранцам в первую очередь измеряют температуру, затем уже проводится медосмотр с экспресс-тестированием.Первая группа отправится к месту службы 22 мая. Уже в воинской части две недели прибывшие проведут на карантине. Стоит отметить, что в этом году в основном новобранцы будут служить в Амурской области. Общее число призывников в регионе — чуть меньше 10 тысяч.