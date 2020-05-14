В городе действует 8 троллейбусных маршрутов и 33 автобусных маршрута

Во Владимире общественный транспорт возвращается к своему привычному, «докоронавирусному» расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Напомним, более месяца назад приказом главы администрации города Владимира Андрея Шохина автобусы и троллейбуса во Владимире ходили по сокращённому графику – до 20.00.С 14 мая общественный транспорт приступил к работе по обычному графику. Транспорт АО «Владимирпассажиртранс» вышел на линию в 5 часов утра, а закончит лишь после полуночи. Уже завтра к ним подключатся и остальные транспортные компании города.Компании-перевозчики по-прежнему должны соблюдать меры предосторожности, установленные эпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора: cалоны должны ежедневно обрабатывать дезинфицирующими средствами, а водители и кондукторы - работать в масках и в перчатках.Напомним, пассажирские перевозки во Владимире осуществляет АО «Владимирпассажиртранс», ООО АДМ, ООО «ПОАТиС», ООО «Виктория», ООО «ОКТО», ИП Михайлов и ИП Тимофеев. В городе действует 8 троллейбусных маршрутов и 33 автобусных маршрута.