За несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении мужчина предложил инспектору ДПС денежные средства...

Сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО задержали 51-летнего мужчину по подозрению в покушении на мелкое взяточничество.В ходе патрулирования на Центральном проспекте Зеленограда инспекторы для проверки документов остановили автомобиль «МАЗ». В результате было установлено, что водитель нарушил требования Правил дорожного движения, а именно производил перевозку груза без обязательного наличия тахографа и документов, подтверждающих обязательное прохождение предрейсового медицинского осмотра и контроля технического состояния автомобиля. За несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении мужчина предложил инспектору ДПС денежные средства.Будучи неоднократно предупрежденным об уголовной ответственности за данное деяние, гражданин положил купюру в размере 5 тысяч рублей в салон служебного автомобиля, после чего был задержан.По данному факту дознанием ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31