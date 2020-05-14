Огорченный расставанием житель Петропавловска-Камчатского отомстил бывшей возлюбленной и сжег ее автомобиль. Экс-сожителя, которого сняли на видео, уже задержали.

Огорченный расставанием житель Петропавловска-Камчатского отомстил бывшей возлюбленной и сжег ее автомобиль. Экс-сожителя, которого сняли на видео, уже задержали.Подозреваемый, как видно на кадрах, действовал более чем уверенно: среди бела дня подошел к припаркованному во дворе дома по проспекту Рыбаков Nissan Wingroad, неспешно облил его бензином и чиркнул зажигалкой. Покидать место преступления он не торопился, продолжая подливать горючее. Уйти его заставил громкий хлопок.Злоумышленника быстро задержали, им оказался 26-летний местный житель. Он не стал отпираться, пояснив, что на поджог решился после того, как бывшая возлюбленная отказалась отдать ему машину. Права на транспортное средство, как полагает мужчина, он заслужил хотя бы тем, что вложил массу сил и денег в ремонт автомобиля, однако сожительница уступать отказалась.После очередной ссоры задержанный отправился на дело. Несмотря на усилия пожарных, Nissan выгорел практически полностью.