Новые смерти на воде. С начала это недели утонули 4 человека. Антирекорды этим летом не только бьются по коронавирусу, но и по утонувшим на водоемах региона. В МЧС области рассказывают о новых

Новые смерти на воде. С начала это недели утонули 4 человека. Антирекорды этим летом не только бьются по коронавирусу, но и по утонувшим на водоемах региона. В МЧС области рассказывают о новых трагичных случаях. 12 июля в Боголюбово 73-летний мужчина сплавлялся на резиновой лодке по Клязьме. В какой-то момент лодка перевернулась, рыбак из воды выбраться