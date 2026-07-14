В администрации Владимира новые кадровые изменения. Так, с 13 июля исполняющим обязанности начальника управления земельными ресурсами назначен Александр Иванов. Вот что о нем говорит глава

В администрации Владимира новые кадровые изменения. Так, с 13 июля исполняющим обязанности начальника управления земельными ресурсами назначен Александр Иванов. Вот что о нем говорит глава областной столицы Сергей Волков. пост из официальных соцсетей Сергея Волкова У Александра Сергеевича богатый управленческий опыт в различных направлениях муниципальной работы. Уверен, его профессионализм станет ценным вкладом в развитие Владимира.