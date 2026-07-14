Как сдали ОГЭ и ЕГЭ владимирские школьники? Кто показал лучшие результаты? Какие требования предъявляются к будущим первоклассникам и как проходит набор в школы Владимира? Какие

Как сдали ОГЭ и ЕГЭ владимирские школьники? Кто показал лучшие результаты? Какие требования предъявляются к будущим первоклассникам и как проходит набор в школы Владимира? Какие возможности для отдыха и развития предоставили детям в этом году? Об этом в студии «Шестого канала» побеседовали с заместителем главы администрацииг. Владимира Еленой Запрудновой.