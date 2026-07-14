Как сдали ОГЭ и ЕГЭ владимирские школьники? Кто показал лучшие результаты? Какие требования предъявляются к будущим первоклассникам и как проходит набор в школы Владимира? Какие
<a href="https://33live.ru/novosti/14-07-2026-o-rezultatax-vypusknikov-letnem-otdyxe-i-budushhix-pervoklassnikax.html" target="_blank">О результатах выпускников, летнем отдыхе и будущих первоклассниках</a> - Как сдали ОГЭ и ЕГЭ владимирские школьники? Кто показал лучшие результаты? Какие требования предъявляются к будущим первоклассникам и как проходит набор в школы Владимира? Какие
[url=https://33live.ru/novosti/14-07-2026-o-rezultatax-vypusknikov-letnem-otdyxe-i-budushhix-pervoklassnikax.html]О результатах выпускников, летнем отдыхе и будущих первоклассниках[/url] - Как сдали ОГЭ и ЕГЭ владимирские школьники? Кто показал лучшие результаты? Какие требования предъявляются к будущим первоклассникам и как проходит набор в школы Владимира? Какие