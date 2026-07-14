Переправа длиной 22 метра заменит аварийный объект.

Министр транспорта Владимир Перцев проинспектировал ход работ по возведению нового моста через реку Унжа в Меленковском районе. Объект имеет большое социальное значение, так как обеспечит круглогодичный проезд к детскому оздоровительному лагерю «Солнечная поляна».Новая переправа заменит аварийный мост, находившийся в плачевном состоянии. По словам Перцева, работы находятся на финальной стадии, и движение по мосту уже осуществляется в техническом режиме. Официальное открытие запланировано на осень. Проект предусматривает не только сам мостовой переход длиной 22 метра, но и удобные подъездные пути. Дети, отдыхающие в лагере, их родители и персонал уже оценили позитивные изменения.