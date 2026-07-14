Во Владимире пара ласточек обустроила гнездо прямо под балконом одного из жилых домов. Пернатых соседей запечатлел на видео местный житель Валерий Савельев. Птицы, похоже, чувствуют себя

Во Владимире пара ласточек обустроила гнездо прямо под балконом одного из жилых домов. Пернатых соседей запечатлел на видео местный житель Валерий Савельев. Птицы, похоже, чувствуют себя вполне комфортно рядом с людьми и выбрали для своего жилища необычное место. Однако, судя по кадрам, пернатым не слишком понравилось повышенное внимание. Пока оператор пытался снять гнездо, одна из