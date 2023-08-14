Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району г. Москвы задержали мужчин по подозрению в разбойном нападении...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району г. Москвы задержали мужчин по подозрению в разбойном нападении.Предварительно установлено, что потерпевший познакомился в сети Интернет с девушкой, которая вскоре пригласила его в гости для продолжения знакомства. Возле подъезда указанного дома потерпевшего встретил незнакомый мужчина и предложил проводить его. Далее, поднявшись в квартиру, он увидел двух девушек. Затем в квартиру вошли еще двое неизвестных, которые начали избивать его и, угрожая предметом, похожим на нож, отобрали 258 тысяч рублей и скрылись.По горячим следам все подозреваемые были задержаны и доставлены в отдел полиции. Ими оказались ранее судимые 28-летний и 33-летний приезжие из Ярославской области и Забайкальского края, а также 23-летний приезжий из Тамбовской области.В ходе личного досмотра у одного из задержанных была изъята часть похищенной суммы.Следствием ОМВД России по Даниловскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ "Разбой". В отношении троих мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22