Устанавливается местонахождение Матросова Павла Андреевича 29 апреля 1996 года рождения и Корик Валентины Евгеньевны 14 декабря 1996 года рождения.

По данным следствия, 29 января 2007 года учащиеся 4 класса одной из школ города Великие Луки вышли из учебного заведения и направились по месту жительства. Около дома по улице Карла Либкнехта к ним обратился мужчина, представившийся кинорежиссером и предложил им принять участие в съемках художественного фильма, пояснив, что для этого необходимо проследовать с ним и сфотографироваться. Павел Матросов и Валентина Корик согласились и ушли с мужчиной в неизвестном направлении, до настоящего времени их местонахождение не установлено.Приметы Павла Матросова на момент исчезновения: на вид 11 лет, тип лица европейский, телосложение среднее, рост 110-120 см, волосы русые, короткие.Был одет: шапка спортивная вязаная темно-синего цвета с белым логотипом в лобной области, куртка-пуховик удлиненная с капюшоном красно синего цвета, водолазка серого цвета, жилетка темно-зеленого цвета, майка белого цвета с рисунком зеленого цвета, брюки черного цвета классические, носки черного цвета, зимние ботинки черного цвета. При себе имел: ранец школьный черного цвета.Приметы Валентины Корик на момент исчезновения: на вид 11 лет, тип лица европейский, телосложение худощавое, рост 145-150 см, волосы светло-русые, длинные.Была одета: шапка вязаная, шарф и плащ бордового цвета, сапоги черного цвета, сарафан темно-зеленого цвета, водолазка серого цвета, колготки черного цвета. При себе имела:ранец школьный.Следственное управление СКР по Псковской области обращается с просьбой к жителям области, при наличии информации о местонахождении Павла Матросова и Валентины Корик, сообщить по телефону 8(811) 229-06-13 .