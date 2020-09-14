Согласно результатам исследования изъятое является списанным охолощенным пистолетом Макарова, в конструкцию которого самодельным способом внесены изменения...

Сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержан мужчина, подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов на улице Михайлова задержали 53-летнего мужчину. В ходе обследования места жительства задержанного были обнаружены и изъяты предметы, похожие на оружие и боеприпасы.Согласно результатам исследования изъятое является списанным охолощенным пистолетом Макарова, в конструкцию которого самодельным способом внесены изменения в виде замены стандартного ствола на самодельный нарезной с резьбой и нарезами. В результате изменений пистолет утратил свойства охолощенного и стал относиться к нестандартному, ручному огнестрельному оружию. Патроны калибра 9 мм изготовлены промышленным способом и относятся к штатным боеприпасам для гражданского нарезного огнестрельного оружия – охотничьих карабинов.Установлено, что изъятые оружие и боеприпасы пригодны для использования по своему целевому назначению.По данному факту отделом дознания УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18