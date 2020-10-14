Задержанный находился в гостях у сына заявительницы и, воспользовавшись обстоятельствами, что родители друга находились на даче, совершил противоправное деяние...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали молодого человека, подозреваемого в кражах ювелирных изделий.В полицию с заявлением обратилась 43-летняя москвичка. Женщина сообщила, что обнаружила пропажу из квартиры по месту проживания на Волгоградском проспекте принадлежащих ей ювелирных украшений. Они находились в комнате на тумбочке в шкатулке. Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Верхняя Хохловка задержали подозреваемого – 16-летнего молодого человека, жителя столицы. Установлено, что задержанный находился в гостях у сына заявительницы и, воспользовавшись тем, что родители друга находились на даче, совершил противоправное деяние. Похищенные украшения он сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Оперативники установили причастность задержанного молодого человека к аналогичному противоправному деянию. Так, находясь в гостях у своего знакомого в квартире одного из домов на Волгоградском проспекте, он воспользовался отсутствием в квартире родителей знакомого и совершил хищение ювелирных украшений принадлежащих 40-летней москвичке, которая является матерью его знакомого. Материальный ущерб составил около 225 тысяч рублей. Похищенное имущество злоумышленник сбыл в скупку, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.По данным фактам следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60